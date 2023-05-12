Противник формує окрему мотострілецьку бригаду в Ставропольському краї РФ для посилення ворожих військ на території України

Противник почав формувати окрему мотострілецьку бригаду в Ставропольському краї РФ на фондах Південного військового округу з метою посилення ворожих військ, що діють на території України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому у п'ятницю ввечері.

Зазначається, що переважна більшість осіб, які підписали контракт, не мають мотивації до участі в бойових діях, але водночас окупанти прагнуть заробити гроші.