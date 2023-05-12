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18:46 12.05.2023

Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів

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Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів

Президент України Володимир Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів, затверджених у п'ятницю.

"Сьогодні у нас - санкційний день. Затверджено п'ять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, у наших спеціальних службах", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Перше - це пакет, що стосується "Запоріжсталі". Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, який існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, контрольована Росією через один із системних банків, буде конфіскована і працюватиме заради України та українців", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "ми не залишимо жодного зв'язку держави-терориста в Україні, який вона може використати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей".

Окрім цього, зазначив Зеленський, "затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості".

"Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та пов'язаних із Росією стають мішенню глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично продукує цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку і технології до рук терористів, - щоб усі вони були розчавлені світом", - заявив Зеленський.

Він подякував "усім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати спроби держави-терориста обходити санкції".

"Упевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру - спроби обійти санкції, запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих зусиллях", - сказав Зеленський.

Згідно з указом №276\2023, санкції накладено на 293 підприємства, серед яких машинобудівні підприємства Білорусі, російські підприємства легкої промисловості, зокрема низка швейних і взуттєвих фабрик, приладобудівні заводи та компанії у сфері електроніки. У списку підсанкційних - також 32 фізичні особи.

Указом №277\2023 запроваджено санкції на 176 фізичних і 200 юридичних осіб. 

Теги: #санкції

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