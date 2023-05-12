Зеленський підписав указ про санкції щодо "Запоріжсталі"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо декількох санкційних пакетів, зокрема, щодо "Запоріжсталі".

"Сьогодні у нас санкційний день. Є декілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - написав він у телеграм-каналі.

"Запускаємо процедуру конфіскації російської частки - вона працюватиме для України та українців", - додав Зеленський.