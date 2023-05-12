Щодня за допомогою системи "Шлях" західний кордон України перетинають до 3 тисяч чоловіків призовного віку

Щодня за допомогою системи "Шлях" західний кордон України перетинають до 3 тисяч чоловіків призовного віку, повідомляє пресслужба Львівської ОВА з посиланням на слова заступника начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігоря Матвійчука.

Як зазначено в повідомленні пресслужби, ці дані Матвійчук оприлюднив 11 травня під час зустрічі представників Львівської ОВА, волонтерських організацій та Держприкордонслужби.

"Щоденно ділянку західного кордону за допомогою системи "Шлях" перетинають близько 3 тисяч чоловіків віком від 18 до 60 років. Серед них у середньому 200-300 осіб намагаються перетнути кордон під виглядом волонтерів... Щоденно ми змушені відмовляти від 40 до 60 чоловікам, які не змогли підтвердити мету свого виїзду", - наведено в повідомленні слова Матвійчука.

У лютому 2023 року начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив в інтерв'ю "Суспільне Львів", що Львівська ОВА торік внесла до системи "Шлях" 22 тисячі чоловіків призовного віку з 50 тисяч, внесених загалом в Україні.