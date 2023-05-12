ЗСУ прорвали деякі російські оборонні рубежі під Бахмутом - ISW

Українські сили, ймовірно, прорвали деякі російські рубежі під час локальних контратак біля Бахмута Донецької області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 травня.

"Командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська відступили до двох кілометрів у тил росіян на невстановлених ділянках бахмутського фронту. Підтвердження Сирським українських успіхів викликало відповідь Пригожина (ватажок російської приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин), який заявив, що українські сили розпочали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та його околицях", - ідеться у зведенні.

При цьому аналітики зазначають, що Міноборони РФ нехарактерно швидко визнало українські контратаки, при цьому, однак, спростувавши повідомлення про прорив українськими військами російських оборонних рубежів.

Також у ISW повідомляють про розгортання окупантами на флангах навколо Бахмута низькоякісних сил, що свідчить про відмову Міноборони РФ від мети оточити там українські сили.

Повідомляють, що окупанти в четвер провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області та на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області, а також атакували українські позиції на захід від Гуляйполя Запорізької області та в Херсонській області.