Події

08:38 12.05.2023

Дитяче "Євробачення-2023" відбудеться 26 листопада в Ніцці під гаслом "Герої"

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Дитяче "Євробачення-2023" відбудеться 26 листопада в Ніцці під гаслом "Герої"

Дитяче "Євробачення-2023" відбудеться 26 листопада в Ніцці (Франція) під гаслом "Герої", повідомляє суспільне мовлення ("Суспільне").

"Французька телекомпанія France Tеlеvisions представила гасло і ключові дати Дитячого Євробачення-2023. Конкурс відбудеться 26 листопада о 17:00 у місті-господарі Ніцці", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що гаслом цього року буде - "Герої".

"Деякі серйозні теми, як-от тема екології, були присутні в багатьох піснях минулого року, а діти — це справжні Герої завтрашнього дня, і саме вони мають рішення. Тож ми хотіли дозволити їм розширити свої можливості!", - йдеться в повідомленні з посиланням на директорку відділу розваг France Tеlеvisions Александру Редде.

Як повідомлялося, переможцем Дитячого "Євробачення-2022" став представник Франції, 13-річний Lissandro з піснею "Oh maman!". Представниця України Злата Дзюнька у 2022 році посіла 9 місце з піснею "Незламна".

 

 

 

Теги: #дата #дитяче #євробачення

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