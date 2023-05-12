Унаслідок обстрілів Донецької області загинув мешканець Слов'янська, поранено 12 осіб

11 травня внаслідок ворожих обстрілів Донецької області загинув мирний мешканець Слов'янська, поранення дістали 12 мешканців регіону, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 11 травня росіяни вбили одного жителя Донбасу - у Слов'янську. Ще 12 людей в області дістали поранень", - написав Кириленко у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, вночі окупанти завдали удару по школі в Краматорську та по житловому сектору в Ясногірці Краматорської громади. "Є пошкодження, але без постраждалих", - розповів голова обладміністрації.

На лисичанському напрямку в Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського та Зарічного. На горлівському напрямку прямим влучанням зруйновано будинок, ще два пошкоджені ударною хвилею й уламками, повідомив Кириленко.

"На волноваському напрямку ворог активно стріляв по Вугледару: завдав двох ракетних ударів, одного удару дронами-камікадзе та здійснив 32 артобстріли. В Новоукраїнці зруйновано чотири будинки, під обстрілами з "Градів" - Пречистівка. На донецькому напрямку три ракети росіяни випустили по Авдіївці, обстріляли з артилерії Курахове", - поінформував він.

Очільник ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.