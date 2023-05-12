Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника за добу, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Крім того, знищено 9 ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника", - ідеться в ранковому зведенні в п'ятницю.