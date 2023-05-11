Події

19:47 11.05.2023

Суд заарештував із можливістю внесення застави одного з фігурантів справи про привласнення 17 млн грн у НААН України

2 хв читати
Суд заарештував із можливістю внесення застави одного з фігурантів справи про привласнення 17 млн грн у НААН України

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в четвер, 11 травня, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про заволодіння понад 16,7 млн грн коштів одного з державних підприємств Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України, а саме директору приватного товариства, на рахунки якого й було переказано частину коштів.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,013 млн грн застави. Строк тримання під вартою - до 7 липня 2023 року", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов'язки: прибувати на кожну вимогу до слідчого (детектива), прокурора та суду, не відлучатися з м. Полтава без дозволу слідчого (детектива), прокурора та суду, не виїжджати з м. Полтава без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками; здати на зберігання до ГУ ДМС у Полтавській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, 9 травня антикорупційні органи України повідомили про підозру в заволодінні майже 17 млн грн заступнику директора одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук України (НААН) і ще двом фігурантам. За даними слідства, восени 2021 року заступник директора, у період тимчасового виконання обов'язків директора підприємства, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з групою осіб, заволодів грошовими коштами ДП в особливо великих розмірах. Згідно з повідомленням, заступник директора безпідставно перерахував кошти за фіктивними договорами про постачання органічної добавки та її нібито внесення на поля ДП. Крім того, встановлено причетність до вчинення цього злочину керівника одного зі структурних підрозділів цього державного підприємства та директора приватного товариства, на рахунки якого і було переведено частину грошових коштів, які згодом легалізовано в готівку та розподілено між усіма учасниками злочинної схеми.

 

 

 

Теги: #арешт #наан #привласнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 10.05.2023
Суд заарештував голову Полтавського райсуду, яка співпрацювала з окупантами

Суд заарештував голову Полтавського райсуду, яка співпрацювала з окупантами

20:36 08.05.2023
ВАКС заочно заарештував колишнього в. о. директора Одеського припортового заводу

ВАКС заочно заарештував колишнього в. о. директора Одеського припортового заводу

17:26 04.05.2023
Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

10:33 04.05.2023
СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

07:08 25.04.2023
Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту за розкрадання бюджетних коштів

Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту за розкрадання бюджетних коштів

14:23 20.04.2023
СБУ заарештувала активи Новинського на понад 144 млн грн

СБУ заарештувала активи Новинського на понад 144 млн грн

03:37 19.04.2023
Влада США заарештувала товарів майже на $1 млрд з червня 2022 р. через підозри у використанні примусової праці

Влада США заарештувала товарів майже на $1 млрд з червня 2022 р. через підозри у використанні примусової праці

18:33 17.04.2023
Одного з організаторів "блогерських вечірок" із сексуальним насильством узято під варту в залі суду

Одного з організаторів "блогерських вечірок" із сексуальним насильством узято під варту в залі суду

11:33 13.04.2023
СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

19:09 06.04.2023
ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Усі надані Києву британські танки Challenger 2 доправлено в Україну - глава британського Міноборони

Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

ППО України вже може перехоплювати до 90-100% ворожих ракет - ЗМІ

ОСТАННЄ

Ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках - Маляр

Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

Резніков про передання Україні далекобійних ракет: через Shadow of the Storm проб'ється сонячне світло нашої свободи

БЕБ викрило схему розкрадання держкоштів: чиновники за місяць привласнили 4,8 млн грн

Окупанти обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, попередньо, постраждалих немає

У четвер ворог обстріляв Нікопольський район, постраждалих немає

Зеленський призначив посла України в Нідерландах

Туреччина та ООН запропонували продовжувати переговори щодо "зернової ініціативи" в онлайн-режимі

Протягом доби ворог завдав шести ракетних і 46 авіаударів, здійснив 69 обстрілів із РСЗВ

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА