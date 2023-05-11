Суд заарештував із можливістю внесення застави одного з фігурантів справи про привласнення 17 млн грн у НААН України

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в четвер, 11 травня, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про заволодіння понад 16,7 млн грн коштів одного з державних підприємств Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України, а саме директору приватного товариства, на рахунки якого й було переказано частину коштів.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,013 млн грн застави. Строк тримання під вартою - до 7 липня 2023 року", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов'язки: прибувати на кожну вимогу до слідчого (детектива), прокурора та суду, не відлучатися з м. Полтава без дозволу слідчого (детектива), прокурора та суду, не виїжджати з м. Полтава без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками; здати на зберігання до ГУ ДМС у Полтавській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, 9 травня антикорупційні органи України повідомили про підозру в заволодінні майже 17 млн грн заступнику директора одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук України (НААН) і ще двом фігурантам. За даними слідства, восени 2021 року заступник директора, у період тимчасового виконання обов'язків директора підприємства, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з групою осіб, заволодів грошовими коштами ДП в особливо великих розмірах. Згідно з повідомленням, заступник директора безпідставно перерахував кошти за фіктивними договорами про постачання органічної добавки та її нібито внесення на поля ДП. Крім того, встановлено причетність до вчинення цього злочину керівника одного зі структурних підрозділів цього державного підприємства та директора приватного товариства, на рахунки якого і було переведено частину грошових коштів, які згодом легалізовано в готівку та розподілено між усіма учасниками злочинної схеми.