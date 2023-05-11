Мінкультури позбавило охоронного статусу два погруддя Пушкіна в Києві

Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну в Києві.

"Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини два пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну у Києві", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема охоронного статусу позбавлено "Пам’ятник бюст О.С. Пушкіну", розташований за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, а також "Погруддя О. С. Пушкіна", розташоване за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Зазначається, що рішення було ухвалено з огляду на висновки Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини при Мінкультури, на підставі подання Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.