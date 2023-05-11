Події

15:18 11.05.2023

Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

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Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив інформацію про передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow, повідомляє The Guardian.

"Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow", - сказав міністр у Палаті громад.

Він наголосив, що відправлення цих систем озброєння дає Україні "найкращий шанс захистити себе від тривалої жорстокості Росії, особливо від навмисних нападів на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву".

"Україна має право захищатися від цього", - заявив він. Воллес наголосив, що "ми не будемо просто стояти осторонь, доки Росія вбиває мирних жителів".

"Росія має визнати, що тільки її дії призвели до того, що такі системи було надано Україні", - заявив міністр.

CNN раніше повідомило про це рішення з посиланням на декількох високопоставлених західних чиновників. Згідно з повідомленням, Велика Британія отримала від українського уряду запевнення в тому, що ці ракети використовуватимуть тільки на території України, а не на території Росії.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/11/russia-ukraine-war-live-ukraine-operation-is-difficult-kremlin-says-as-us-thinktank-warns-russian-forces-constrained-in-bakhmut

Теги: #велика_британія #ракети #storm_shadow

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