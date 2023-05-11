Події

14:29 11.05.2023

Українська співачка Руслана виступила на прийомі прем'єра Великої Британії

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Переможниця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2004", українська співачка Руслана виступила на прийомі глави британського уряду Ріші Сунака в офіційній резиденції прем'єр-міністра Великої Британії.

"Уже легендарні наші "Дикі танці" (пісня, з якою Руслана перемогла на "Євробаченні-2004" - ІФ-У) вчора прозвучали на легендарній Даунінг-стріт, 10 (резиденція прем'єр-міністра). (...) Це був особливий прийом прем'єр-міністра Ріші Сунака на честь України та з нагоди "Євробачення", яке Велика Британія проводить від імені України під нашими національними кольорами. На прийомі також була присутня перша переможниця "Євробачення" від Великої Британії Сенді Шоу", - повідомила Руслана на своїй сторінці в інстаграмі.

Співачка також зазначила, що особисто подякувала главі британського уряду за надану Україні допомогу з боку Великої Британії та "наголосила на єднанні наших країн через музику, культуру, спільні цінності та гуманізм".

Як повідомлялося, у Ліверпулі стартував міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023", перший півфінал якого завершився в ніч із 9 на 10 травня. Його відкрила ведуча шоу від України та фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні "Маяк".

Україну на "Євробаченні-2023" представлятиме гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel.

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме в другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня (перший півфінал відбудеться 9 травня), а гурт Tvorchi виступить під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.



Теги: #євробачення #велика_британія #руслана

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