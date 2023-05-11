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12:21 11.05.2023

В Україні в п'ятницю опадів не очікується, температура вдень сягатиме +18-20°С

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В Україні в п'ятницю опадів не очікується, температура вдень сягатиме +18-20°С

Найближчої доби в Україні опадів не очікується, лише вдень на північному сході країни невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, у західних областях - південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті та узбережжях морів до 10°, удень 15-20°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві 12 травня також без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 12 травня найвища температура вдень була 28,9° у 2013 р., найнижча вночі -2,4° у 1900 р.

Як очікують українські синоптики, у суботу, 13 травня, також буде без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжях морів 10-15°, удень 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У столиці України в суботу опадів не передбачається, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, удень 20-22°.

Теги: #погода #прогноз

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