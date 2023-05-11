Окупанти знову обстріляли Нікополь, є пошкодження

Російські окупаційні війська знову обстріляли Нікополь (Дніпропетровська обл.), є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Під ударом ворожої артилерії ввечері та вночі перебував Нікополь. Минулося без загиблих і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Також Лисак зазначив, що в результаті обстрілів у місті пошкоджено 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач.

Очільник ОВА повідомив, що по ворожому БПЛА відпрацювали українські захисники, вночі збивши над областю один дрон.