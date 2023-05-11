ЗС України знищили 610 окупантів, 4 танки, 14 артсистем і 12 бронемашин за добу

За минулу добу неділі, 10 травня, Збройні сили України знищили 610 окупантів, 4 танки, 12 бронемашин і 14 артсистем, повідомив Генштаб ЗС України в понеділок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 196920 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3740 (+4) од, бойових броньованих машин - 7287 (+12) од, артилерійських систем - 3053 (+14) од, РСЗВ - 557 (+2) од, засоби ППО - 310 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2627 (+3), крилаті ракети - 970 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5984 (+10) од, спеціальна техніка - 391 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.