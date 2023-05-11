Ворог тричі з мінометів обстріляв прикордоння Чернігівської області - ОК ""

Російські окупаційні війська у середу ввечері тричі з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Станом на 21:00 10 травня російські війська 3 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Також з 13:10 до 13:20 зафіксовано 5 парафій, ймовірно, з міномету 120 мм, н.п. Бояро Лежачі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"Близько 18:05 зафіксовано 3 парафії, ймовірно, НАР з гелікоптерів, в районі н.п. Червоний Хутір. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - написали в ОК "Північ".

А з 18:05 до 18:10 зафіксовано 5 парафій, ймовірно, з міномету 82 мм, у районі н.п. Блешня.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у відомстві.