Події

00:42 11.05.2023

Ворог тричі з мінометів обстріляв прикордоння Чернігівської області - ОК ""

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Ворог тричі з мінометів обстріляв прикордоння Чернігівської області - ОК ""

Російські окупаційні війська у середу ввечері тричі з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області, повідомляє Оперативне командування "Північ". 

"Станом на 21:00 10 травня російські війська 3 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Також з 13:10 до 13:20 зафіксовано 5 парафій, ймовірно, з міномету 120 мм, н.п. Бояро Лежачі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"Близько 18:05 зафіксовано 3 парафії, ймовірно, НАР з гелікоптерів, в районі н.п. Червоний Хутір. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - написали в ОК "Північ".

А з 18:05 до 18:10 зафіксовано 5 парафій, ймовірно, з міномету 82 мм, у районі н.п. Блешня.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у відомстві. 

Теги: #україна #обстріли #чернігівська_область

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