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19:24 10.05.2023

НАТО не кваліфікує Китай як загрозу - воєначальник

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НАТО не кваліфікує Китай як загрозу - воєначальник

Військове командування НАТО не вважає Китай військовою загрозою для альянсу й тому не займається розробкою планів на випадок конфлікту, заявив у середу голова Військового комітету НАТО Роб Бауер.

"Ми кваліфікуємо Китай не як загрозу, а як виклик (...). І ми не розробляємо військових планів, що стосуються Китаю", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Бауер пояснив, що в альянсі загрозою вважають Росію і міжнародний тероризм. Тому військове командування розробляє плани саме на випадок протистояння з РФ і з терористами.

Голова Військового комітету додав, що така позиція альянсу не означає, що командування ЗС окремих країн-членів не займається стратегічним плануванням на випадок збройного конфлікту з КНР.

Теги: #нато #китай #планування

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