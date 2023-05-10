У Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ і представників ООН щодо "зернової угоди"

У Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ і представників ООН щодо роботи "зернового коридору", повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Як повідомляє Міноборони Туреччини, Акар наголосив на зусиллях Туреччини щодо врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої війною в Україні.

"Туреччина - єдина країна у світі, яка може проводити переговори, і з Україною, і з Росією", - сказав він.

Він додав, що завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, яку було підписано 22 липня 2022 року, вдалося перевезти 30 млн тонн зерна.

"Сьогодні в Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН. Ми продовжуємо наші переговори, щоб гарантувати, що ця робота не зупиниться і що стабільність збережеться", - повідомив міністр.