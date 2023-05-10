Події

17:40 10.05.2023

Кулеба про результати відкритого пошуку послів: Уже знайшли близько тридцяти дуже сильних кандидатів

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Кулеба про результати відкритого пошуку послів: Уже знайшли близько тридцяти дуже сильних кандидатів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про проміжні підсумки відкритого пошуку послів - на сьогодні вдалося знайти близько тридцяти "дуже сильних" кандидатів.

"Ми знайшли майже тридцять дуже сильних кандидатів на посади послів. Наразі вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС. На тих, хто пройде цей етап, чекає безпекова перевірка і співбесіда зі мною. Після цього я сформую фінальний список кандидатів та запропоную президенту розглянути ці кандидатури", - написав він у фейсбуці.

Кулеба повідомив, що загалом за цей час МЗС отримало та опрацювало 1038 звернень.

"75 чинних та колишніх дипломатів. 126 науковців і викладачів. 387 підприємців і представників ділових кіл. 56 держслужбовців і працівників державних підприємств. 77 кандидатів з сектору безпеки та оборони. 38 представників громадянського суспільства. 44 правники. Медійники, студенти, медики, місцеві депутати та багато інших категорій", - розповів глава відомства.

За словами міністра, близько сотні мотивованих і сильних кандидатів не дотягують до посади посла, але цілком можуть працювати на інших дипломатичних посадах. Цим людям на рівних умовах з іншими потенційними кандидатами буде запропоновано взяти участь у відкритих конкурсах МЗС на посади в Києві та за кордоном.

"Якщо з тисячі заявок ми знайдемо більше 50 нових мотивованих дипломатів від посла та нижче по вертикалі, цю революцію варто було починати", - додав Кулеба.

13 березня Кулеба повідомив, що в МЗС запустили відкритий пошук послів України через "кадровий голод". Тоді в розділі вакансій значилася 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу і Південно-Східної Азії.

Теги: #посли #кандидатури #кулеба

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