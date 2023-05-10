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17:26 10.05.2023

Залізничні оператори України та Литви домовилися разом інтегруватися в мережі залізниць Європи

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Залізничні оператори України та Литви домовилися разом інтегруватися в мережі залізниць Європи

"Литовські залізниці" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) і АТ "Укрзалізниця" співпрацюватимуть у реалізації ініційованої LTG програми Free Rail, йдеться в повідомленні литовської компанії.

Програма Free Rail, розрахована на період до 2030 року, спрямована на інтеграцію ділових зв'язків, технологій, зокрема в IT-сфері, з Європою. Компанії підписали відповідний меморандум 9 травня в Мюнхені.

За словами гендиректора LTG Егідіюса Лазаускаса, під час реалізації програми Free Rail компанія запрошує залізничних операторів з інших країн прибалтійського регіону приєднатися до неї.

"Ця тривала програма (...) дасть змогу забезпечити повну інтеграцію регіону з Європою і вирішить найрізноманітніші аспекти - від юридичних питань, стандартів стійкості бізнесу до технічної сумісності або відповідних IT-рішень", - вважає Лазаускас.

Член правління "Укрзалізниці" В'ячеслав Єрьомін вважає, що формування нової моделі діяльності зміцнить економічні зв'язки України з Європою.

План Free Rail передбачає розробку і впровадження моделі експлуатації залізниць, адаптованої до прибалтійського регіону, що базується на стандартах Євросоюзу і враховує особливості широкої колії, яку використовують у Литві, Україні та інших країнах колишнього СРСР. LTG планує повністю інтегруватися в західноєвропейську транспортну систему до 2030 року.

Теги: #європа #інтеграція #залізниці

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