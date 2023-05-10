Події

12:53 10.05.2023

Українські рятувальники отримали 14 одиниць спецтехніки від німецьких партнерів

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Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) і Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) передали для Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 14 одиниць спеціальної автомобільної техніки, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Пожежні автодрабини та пожежні автопідіймачі дають змогу дістатися на верхні поверхи будівлі для евакуації людей або для гасіння пожеж на висоті. Тому для нас це надзвичайно необхідна техніка, якої завжди не вистачає", - зазначив голова ДСНС Сергій Крук, слова якого наводить пресслужба МВС.

 

Теги: #німеччина #дснс #спецтехніка

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