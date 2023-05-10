В Україні в четвер збережеться прохолодна погода, на ґрунті можливі заморозки, у п'ятницю стане тепліше

У четвер, 11 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, здебільшого без опадів, у західних, північних і центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, температура вдень 12-17° тепла, на Закарпатті до 21° (на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла). У східних областях удень можливий невеликий короткочасний дощ.

Як повідомляють синоптики, у Києві 11 травня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 11 травня найвища температура вдень була 29,5° у 1924 році, найнижча вночі 0,6° у 1946 році.

У п'ятницю, 12 травня, в Україні передбачається мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті в південній частині, 5-10°, на узбережжі морів до 13°, вдень 17-22°, на Прикарпатті та в Криму 14-19°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

У столиці України 12 травня збережеться мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.