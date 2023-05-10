У Львові чоловіка збив поїзд, потерпілого госпіталізовано

45-річного чоловіка було госпіталізовано з травмами внаслідок наїзду поїзда, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент стався 9 травня близько 18:30 поблизу станції "Рудне". Електропоїзд "Львів-Мостиська2" скоїв наїзд на 45-річного жителя Мелітополя, який стояв на залізничних коліях. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.

"Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - ідеться в повідомленні поліції.

За зазначеним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 276 КК України (порушення правил безпеки або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).