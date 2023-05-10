Події

10:57 10.05.2023

У Львові чоловіка збив поїзд, потерпілого госпіталізовано

1 хв читати
У Львові чоловіка збив поїзд, потерпілого госпіталізовано

45-річного чоловіка було госпіталізовано з травмами внаслідок наїзду поїзда, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент стався 9 травня близько 18:30 поблизу станції "Рудне". Електропоїзд "Львів-Мостиська2" скоїв наїзд на 45-річного жителя Мелітополя, який стояв на залізничних коліях. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.

"Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - ідеться в повідомленні поліції.

За зазначеним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 276 КК України (порушення правил безпеки або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Теги: #дтп #транспорт #поїзд #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 10.05.2023
Під Харковом унаслідок ДТП одна людина загинула, п’ятеро госпіталізовано

Під Харковом унаслідок ДТП одна людина загинула, п’ятеро госпіталізовано

20:07 09.05.2023
Використання музики в громадському транспорті, зокрема в таксі, буде обмежено

Використання музики в громадському транспорті, зокрема в таксі, буде обмежено

19:23 01.05.2023
У Хмельницькому водій збив двох військових і поліцейського, один військовослужбовець загинув

У Хмельницькому водій збив двох військових і поліцейського, один військовослужбовець загинув

13:15 29.04.2023
У ДТП у Львівській області постраждали 5 осіб - поліція

У ДТП у Львівській області постраждали 5 осіб - поліція

19:00 24.04.2023
Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

19:55 17.04.2023
На окружній поблизу Харкова авто злетіло з траси, 1 людина загинула, 3 госпіталізовано

На окружній поблизу Харкова авто злетіло з траси, 1 людина загинула, 3 госпіталізовано

10:44 14.04.2023
У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

16:55 13.04.2023
"Боїнг" повідомив про звільнення українських компаній від зобов'язань на $200 млн у рамках проєкту "Морський старт"

"Боїнг" повідомив про звільнення українських компаній від зобов'язань на $200 млн у рамках проєкту "Морський старт"

09:46 11.04.2023
У Херсоні з 11 квітня проїзд у комунальному транспорті безкоштовний - міськрада

У Херсоні з 11 квітня проїзд у комунальному транспорті безкоштовний - міськрада

13:25 09.04.2023
Українцям продовжили до кінця травня безкоштовний проїзд поїздом Перемишль - Ганновер

Українцям продовжили до кінця травня безкоштовний проїзд поїздом Перемишль - Ганновер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

ЗС України просунулися на 7 км від Авдіївки - ISW

За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 8 артсистем, 6 БПЛА і 15 крилатих ракет

Результати першого півфіналу Євробачення-2023

ОСТАННЄ

В Україні в четвер збережеться прохолодна погода, на ґрунті можливі заморозки, у п'ятницю стане тепліше

У Чорному морі перебувають 3 російські ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

Рівень водопілля в Дніпрі на території Києва за дві доби знизився на 30 см - КМВА

Голова Донецької ОВА підтвердив загибель французького журналіста в районі Часового Яру

Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

СБУ ідентифікувала командира полку "ДНР" і його підлеглих, які облаштували катівню на Миколаївщині

Унаслідок обстрілів Запорізької області важко поранено місцевого жителя - ОВА

"Харківобленерго" планує під'єднати в травні 23 із 99 знеструмлених населених пунктів

Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА