Рівень водопілля в Дніпрі на території Києва за дві доби знизився на 30 см - КМВА

За інформацією Укргідрометцентру, станом на 9:00 10 травня рівень води в р. Дніпро в Києві біля мосту "Метро" становить 9270 см за Балтійською системою висот, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За останні два дні рівень водопілля в межах столиці впав аж на 30 см! Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий). На даний момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що все ще залишаються підтопленими шаром приблизно 15-20 см заплавні території - острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об'єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", - наголосив Попко.