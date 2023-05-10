Події

07:14 10.05.2023

Чехія підтримує створення трибуналу для Росії

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Чехія підтримує створення трибуналу для Росії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України.

"Розслідування цих злочинів важливе, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, але насамперед до справедливості", - написав він у вівторок у твіттері.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський знову порушив питання щодо створення Спеціального трибуналу за злочином агресії Росії проти України, на онлайн-саміті лідерів держав Core Group у вівторок.

 

 

 

Теги: #трибунал #підтримка #чехія

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