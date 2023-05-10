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00:27 10.05.2023

Результати першого півфіналу Євробачення-2023

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Результати першого півфіналу Євробачення-2023

У першому півфіналі глядачі визначили десять країн-учасників фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Зокрема, у ніч з 9 на 10 травня у Ліверпулі (Великобританія) пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", де 15 учасників змагались за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів, у фінал пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

У той же час, артисти з таких країн як Мальта, Латвія, Ірландія, Азербайджан та Нідерланди набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Ще одна десятка країн-учасників фіналу визначиться у другому півфіналі конкурсу, що відбудеться 11 травня. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" пройде у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу у 2023 році - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображені серця у національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який пройде 11 травня, а гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.

Теги: #євробачення #євробачення_2023

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