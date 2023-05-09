Євробачення-2023: українська співачка Руслана виступила в Ліверпулі з Англійською національною оперою

Перша переможниця "Євробачення" від України (2004 рік), співачка Руслана в рамках подій конкурсу виступила в Ліверпулі разом із Англійською національною оперою перед першим півфіналом.

"У Ліверпулі відбулася безпрецедентна подія, як для шанувальників Євробачення, так і всіх меломанів. Вперше відбулася колаборація української співачки-диригента та Англійської національної опери (English National Opera). Я розпочала це масштабне шоу з фрагмента мого нового музичного проєкту Wild Heart і симфонічно-хорової версії "Диких танців". Це було феєрично!", - написала артистка на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок увечері.

При цьому вона також зазначила, що фанатам "Євробачення" і вишуканій британській публіці був представлений абсолютний ексклюзив: виконуючи інтродукцію, Руслана одночасно диригувала і співала.

Раніше ЗМІ повідомляли про скандал, який виник у зв'язку з участю Руслани в подіях у рамках "Євробачення-2023": її не запросили на заходи. Однак пізніше організатори міжнародного пісенного конкурсу поінформували, що співачка таки візьме участь у заході, хоч і не виступатиме в гранд-фіналі. Пізніше було уточнено, що Руслана на "Євробаченні-2023" матиме особливу місію: вона символічно об'єднає Київ і Ліверпуль, а її поява відображатиме тему конкурсу "Об'єднані музикою".