Зеленський подякував парламенту Франції за визнання ПВК "Вагнер" терористами: Це те, що повинно бути ухвалено всім світом

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Франції за визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією і заявив, що це повинно бути ухвалено всім світом.

"Окрема подяка - парламенту Франції за сьогоднішнє рішення про визнання терористичною російської псевдоприватної групи "Вагнер". Це те, що має бути ухвалено всім світом: кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист - засуджений", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як повідомлялося, у вівторок французький парламент в особі 331 депутата визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Проти не було жодного голосу.

Крім того, нижня палата парламенту Франції ухвалила резолюцію із закликом до уряду і Європейського Союзу також визнати ПВК "Вагнер" терористами.