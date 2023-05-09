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22:05 09.05.2023

Зеленський подякував парламенту Франції за визнання ПВК "Вагнер" терористами: Це те, що повинно бути ухвалено всім світом

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Зеленський подякував парламенту Франції за визнання ПВК "Вагнер" терористами: Це те, що повинно бути ухвалено всім світом

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Франції за визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією і заявив, що це повинно бути ухвалено всім світом.

"Окрема подяка - парламенту Франції за сьогоднішнє рішення про визнання терористичною російської псевдоприватної групи "Вагнер". Це те, що має бути ухвалено всім світом: кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист - засуджений", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як повідомлялося, у вівторок французький парламент в особі 331 депутата визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Проти не було жодного голосу.

Крім того, нижня палата парламенту Франції ухвалила резолюцію із закликом до уряду і Європейського Союзу також визнати ПВК "Вагнер" терористами.

 

 

 

Теги: #тероризм #франція #вагнер #визнання

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