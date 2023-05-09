Чорноморську зернову ініціативу необхідно продовжити якомога швидше - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обговорив із британським колегою Джеймсом Клеверлі Чорноморську зернову ініціативу та необхідність її продовження найближчим часом.

"Ми обговорили гостру необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Блінкен у вівторок під час спільної пресконференції з Клеверлі у Вашингтоні. Глава британського МЗС також закликав продовжити дію угоди.

Блінкен подякував за зусилля з цього питання генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та владі Туреччини.

Чорноморську зернову ініціативу зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - було укладено 22 липня 2022 року у Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Проте якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія - що лише на 60.

Блокованим у портах України залишається 51 судно з 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових, і майже 230 членами екіпажу, повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України (АМПУ). Водночас у портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім - із понад 165 тис. тонн агропродукції.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності розширення Чорноморської зернової ініціативи з участю портів Миколаївського регіону. Це дасть змогу значно збільшити обсяги експорту українського продовольства до країн світу, які цього потребують", - зазначили в АМПУ.