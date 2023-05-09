Події

19:09 09.05.2023

Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

1 хв читати
Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

Європейський парламент (ЄП) ухвалив у вівторок рішення терміново зайнятися законопроєктом про збільшення виробництва боєприпасів і ракет у ЄС, повідомляється в комюніке зі Страсбурга, де відбувається пленарна сесія ЄП.

За пропозицію ініціювати термінову процедуру щодо проєкту закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), представленого Європейською Комісією (ЄК) 3 травня, проголосували 518 депутатів. Проти виступили 59, утримався 31.

Європарламент призначить переговорну групу та планує розпочати голосування щодо законопроєкту наступного пленарного засідання, яке відбудеться 31 травня-1 червня в Брюсселі. Потім відбудуться переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати потім проголосують на пленарному засіданні в липні.

У понеділок парламентарії ЄС провели дебати з членом Єврокомісії з внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном щодо законодавчої ініціативи ЄК.

У Європарламенті пояснюють, що закон ASAP "спрямований на термінове постачання боєприпасів і ракет і Україну та допомогу державам-членам у поповненні своїх запасів". Запроваджуючи цільові заходи, включно з фінансуванням розміром 500 млн євро, цей закон передбачає "збільшення виробничих потужностей ЄС і розв'язання проблеми поточної нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів".

Теги: #єс #виробництво #боєприпаси #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 09.05.2023
Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

14:47 09.05.2023
ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

14:06 09.05.2023
11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

18:31 08.05.2023
ЄС погодиться на продовження заборони вільної торгівлі українськими зерновими після 5 червня - єврокомісар

ЄС погодиться на продовження заборони вільної торгівлі українськими зерновими після 5 червня - єврокомісар

17:52 08.05.2023
ЄС в 11-му пакеті санкцій може заборонити експорт до РФ низки технологій, до санкційних списків додати 30 структур і 70 осіб - ЗМІ

ЄС в 11-му пакеті санкцій може заборонити експорт до РФ низки технологій, до санкційних списків додати 30 структур і 70 осіб - ЗМІ

14:09 06.05.2023
Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

20:49 05.05.2023
ЄС збільшив обсяг зовнішньої торгівлі сільгосппродукцією на 22,3% у 2022 році

ЄС збільшив обсяг зовнішньої торгівлі сільгосппродукцією на 22,3% у 2022 році

18:51 05.05.2023
Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України

14:17 05.05.2023
Постпреди ЄС обговорять 10 травня пропозиції ЄК щодо 11 пакету санкцій проти РФ - ЗМІ

Постпреди ЄС обговорять 10 травня пропозиції ЄК щодо 11 пакету санкцій проти РФ - ЗМІ

11:34 05.05.2023
Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Це має бути трибунал - Зеленський про відповідальність за злочин агресії проти України

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд - Пентагон

У районі Бахмута за добу знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень

Зеленський зустрівся в Києві з Урсулою фон дер Ляєн

ОСТАННЄ

Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затвердив президент

Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Боєприпаси і системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві

8 травня окупанти розпочали вивезення дітей із батьками, а також працівників бюджетної сфери з м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав 20 ракетних і 30 авіаударів, здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Кличко поділився досвідом Києва в організації освітнього процесу під час війни з генсеком Інтернаціоналу освіти та представниками Профспілок освітян США

У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

Це має бути трибунал - Зеленський про відповідальність за злочин агресії проти України

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

Букмекери прогнозують третє місце для України на "Євробаченні-2023"

На березі Київського водосховища у Вишгороді виявлено тіло пілота збитого російського вертольота - начальник облполіції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА