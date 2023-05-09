Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

Європейський парламент (ЄП) ухвалив у вівторок рішення терміново зайнятися законопроєктом про збільшення виробництва боєприпасів і ракет у ЄС, повідомляється в комюніке зі Страсбурга, де відбувається пленарна сесія ЄП.

За пропозицію ініціювати термінову процедуру щодо проєкту закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), представленого Європейською Комісією (ЄК) 3 травня, проголосували 518 депутатів. Проти виступили 59, утримався 31.

Європарламент призначить переговорну групу та планує розпочати голосування щодо законопроєкту наступного пленарного засідання, яке відбудеться 31 травня-1 червня в Брюсселі. Потім відбудуться переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати потім проголосують на пленарному засіданні в липні.

У понеділок парламентарії ЄС провели дебати з членом Єврокомісії з внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном щодо законодавчої ініціативи ЄК.

У Європарламенті пояснюють, що закон ASAP "спрямований на термінове постачання боєприпасів і ракет і Україну та допомогу державам-членам у поповненні своїх запасів". Запроваджуючи цільові заходи, включно з фінансуванням розміром 500 млн євро, цей закон передбачає "збільшення виробничих потужностей ЄС і розв'язання проблеми поточної нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів".