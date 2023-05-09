Події

19:01 09.05.2023

Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Боєприпаси і системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві

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Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Боєприпаси і системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги для української армії, назвавши це значним внеском у мир і безпеку європейського континенту.

"У цей День Європи США зробили ще один значний внесок у мир і безпеку нашого континенту - новий пакет безпекової допомоги для ЗСУ. Дякую Ллойду Остіну та всім американцям! Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - написав Резніков у твіттері.

Раніше Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги, щоб підтвердити незмінну підтримку України, зокрема для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб в артилерійських боєприпасах.

За інформацією Пентагону, пакет допомоги містить додаткові системи ППО і спорядження; обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет і радарів із системами ППО України; боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам; 155-мм артилерійські снаряди; комерційні послуги супутникової зйомки; підтримку навчання і технічного обслуговування.

 

Теги: #допомога #україна_сша #подяка

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