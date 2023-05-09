Букмекери прогнозують третє місце для України на "Євробаченні-2023"

Український гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel може посісти третє місце на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023", свідчать оновлені прогнози букмекерів на сайті eurovisionworld.com.

Як і раніше, на першому місці залишається шведська співачка Loreen із конкурсною піснею Tattoo, яка вже перемагала на "Євробаченні" 2012 року, на другому - представник Фінляндії Käärijä (пісня Cha Cha Cha). Tvorchi тим часом змістили в букмекерських ставках виконавицю з Франції La Zarra та її пісню Évidemment.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме в другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня (перший півфінал відбудеться 9 травня), а гурт Tvorchi виступить під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.