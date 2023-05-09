Події

17:28 09.05.2023

Букмекери прогнозують третє місце для України на "Євробаченні-2023"

1 хв читати
Букмекери прогнозують третє місце для України на "Євробаченні-2023"

Український гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel може посісти третє місце на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023", свідчать оновлені прогнози букмекерів на сайті eurovisionworld.com.

Як і раніше, на першому місці залишається шведська співачка Loreen із конкурсною піснею Tattoo, яка вже перемагала на "Євробаченні" 2012 року, на другому - представник Фінляндії Käärijä (пісня Cha Cha Cha). Tvorchi тим часом змістили в букмекерських ставках виконавицю з Франції La Zarra та її пісню Évidemment.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме в другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня (перший півфінал відбудеться 9 травня), а гурт Tvorchi виступить під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.

 

Теги: #євробачення #букмекери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 03.05.2023
У рамках "Євробачення-2023" у Ліверпулі відбудеться концерт Джамали, EuroFestival і діятиме "Український бульвар"

У рамках "Євробачення-2023" у Ліверпулі відбудеться концерт Джамали, EuroFestival і діятиме "Український бульвар"

19:09 26.04.2023
Король Чарльз ІІІ та королева-консорт відкрили сцену "Євробачення-2023"

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт відкрили сцену "Євробачення-2023"

15:29 11.04.2023
У рамках "Євробачення-2023" стартувала символічна акція солідарності з Україною - Ткаченко

У рамках "Євробачення-2023" стартувала символічна акція солідарності з Україною - Ткаченко

16:11 29.03.2023
У "Дії" стартувало опитування щодо відбору національного журі на "Євробачення-2023"

У "Дії" стартувало опитування щодо відбору національного журі на "Євробачення-2023"

10:28 28.03.2023
Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

18:45 13.03.2023
Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі "Євробачення-2023" в Ліверпулі

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі "Євробачення-2023" в Ліверпулі

11:33 02.03.2023
Квитки на дев'ять шоу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня

Квитки на дев'ять шоу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня

20:07 25.02.2023
Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

09:33 01.02.2023
Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023" 11 травня

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023" 11 травня

12:39 31.01.2023
"Євробачення-2023" відбудеться під гаслом "Об'єднані музикою"

"Євробачення-2023" відбудеться під гаслом "Об'єднані музикою"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд - Пентагон

У районі Бахмута за добу знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень

Зеленський зустрівся в Києві з Урсулою фон дер Ляєн

ЗС України знищили 650 окупантів, 4 танки, 13 артсистем і 4 БПЛА за добу

ОСТАННЄ

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

На березі Київського водосховища у Вишгороді виявлено тіло пілота збитого російського вертольота - начальник облполіції

Якщо Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, то виключно у форматі офіційної зустрічі - Стефанішина

Інформаторку російського генерала, причетного до збиття "Боїнга" MH17, засуджено до 12 років позбавлення волі - СБУ

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд - Пентагон

Військовослужбовець Нацгвардії збив із ПЗРК "Ігла" крилату ракету під час нічної атаки на Київ

У районі Бахмута за добу знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень

В Україні судитимуть іще 59 депутатів Держдуми РФ, які сприяли російській військовій агресії

Зеленський пов'язує зростання кількості обстрілів із бажанням керівництва РФ "продати" суспільству перемогу

Зеленський зустрівся в Києві з Урсулою фон дер Ляєн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА