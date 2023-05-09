Події

15:47 09.05.2023

У районі Бахмута за добу знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень

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У районі Бахмута за добу знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень

Противник продовжує спроби захопити Бахмут, у районі міста за добу було знищено 166 окупантів, 206 дістали поранень, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ворог і далі продовжує своєю метою ставити захоплення Бахмута. За цю добу 375 разів він обстріляв цю ділянку фронту різними видами ствольної артилерії та РСЗВ. Відбулося вісім бойових зіткнень, у яких 166 окупантів було знищено, 206 дістали поранень. Підбито ворожий танк Т-72, БМП, легкий броньований тягач, БПЛА типу "Орлан-10" і шість польових складів із боєприпасами", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Спікер наголосив, що ворог порушує всі правила ведення війни, використовує заборонені види зброї, зокрема фосфорні боєприпаси.

Також він знову наголосив, що противник не має "снарядного голоду", про який заявляв власник ПВК "Вагнера".

"За цю добу ворог використав у нашій операційній зоні - бахмутський і лимансько-куп'янський напрямки - понад 34 тис. боєприпасів. Про який снарядний голод можна говорити?", - зазначив Череватий.

За його словами, лиманський напрямок - другий за активністю ворожих сил. Так, противник 444 рази завдавав ударів різними типами артилерії по українських бойових позиціях.

"Сім бойових зіткнень відбулося. 55 окупантів було знищено, 111 дістали поранень, двоє потрапили в полон. Також підбито ворожий танк, БТР-80, мінометний розрахунок і три БПЛА", - додав Череватий.

Теги: #зсу #бахмут

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