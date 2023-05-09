В Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка та його заступника, які фігурують у справах Майдану

В Україні заочно судитимуть колишніх керівників МВС, які втекли з країни та обвинувачуються в незаконних постачаннях спецзасобів, а також їх використанні для придушення протестів у лютому 2014 року, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у вівторок.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України. Це дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених", - ідеться в повідомленні.

У повідомленні не зазначено прізвищ фігурантів. МВС України в січні 2014 року очолював Віталій Захарченко.

За даними Офісу генпрокурора, слідство встановило, що колишні правоохоронці в січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів - понад 13 тисяч гранат виробництва РФ.

"У подальшому обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, працівниками підрозділів внутрішніх справ до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині м. Києва. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 особам", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Наразі, за клопотанням сторони обвинувачення, суд ухвалив рішення про передання частини цих гранат, які не були застосовані до мітингувальників, Національній поліції України для стримування військової агресії РФ.

Ексміністра внутрішніх справ України обвинувачують в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів і розтрати майна МВС України в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України), колишнього заступника міністра - у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та у пособництві в розтраті коштів МВС України (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ), а ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України - у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, пособництві в розтраті коштів МВС України та в пособництві в незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Прокурори також висунули додаткове обвинувачення іншому колишньому заступнику глави МВС, щодо якого судове провадження триває з 2015 року.

Експосадовця, який брав участь в ухваленні Кабінетом Міністрів України постанов, що дозволяли використання російських спеціальних засобів, обвинувачують у пособництві працівникам правоохоронних органів у заподіянні 18 учасникам акцій протесту тяжких тілесних ушкоджень, середньої тяжкості тілесних ушкоджень 54 особам, легких тілесних ушкоджень 91 особі. Йому також інкриміновано пособництво працівникам правоохоронних органів у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, скоєному службовою особою із застосуванням фізичного насильства та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України).

Як повідомлялося, 7 лютого 2018 року прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила, що Печерський районний суд м. Києва надав дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича, ексглави СБУ Олександра Якименка та експершого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі про вчинення злочинів, які призвели до вбивств активістів Майдану 18-20 лютого 2014 року.

За її словами, також стосовно ще трьох фігурантів цього кримінального провадження - ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, колишнього заступника міністра МВС Віктора Ратушняка і колишнього заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві Петра Федчука.