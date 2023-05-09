Окупанти в понеділок незначно просунулися в Бахмуті та завдали ударів по лінії Куп'янськ - Кремінна - ISW

Російські окупаційні війська завдали в понеділок обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна в Харківській і Луганській областях, а також незначно просунулися в межах Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про посилення сил приватної військової компанії "Вагнера" в наступальних операціях і триваючих наземних атаках на лінії Авдіївка - Донецьк.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 8 травня, російські війська також продовжили оборонні операції на півдні України.

"Високопоставлені українські чиновники зазначили, що українські сили можуть готуватися до проведення контрнаступальних операцій у травні або червні... Російські сили продовжують перекидати в Україну військову техніку, боєприпаси та припаси для підготовки до оборонної операції проти українського контрнаступу", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що окуповане РФ молдовське Придністров'я звернулося до керівництва РФ збільшити свій миротворчий контингент у регіоні, ймовірно, для підтримки зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. "У березні представники Білого дому попередили, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати акції протесту проти молдовського уряду з метою встановлення проросійської адміністрації... Росія, як і раніше, навряд чи надішле додаткові сили до Придністров'я, враховуючи її постійну потребу у військах в Україні", - розповіли в ISW.