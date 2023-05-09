Лондон може поставити Києву ракети великої дальності - ЗМІ

Велика Британія, ймовірно, готує постачання Україні ракет великої дальності, повідомила газета The Washington Post.

Британське Міноборони запросило Міжнародний фонд підтримки України висловити зацікавленість у постачанні Києву ударних засобів із дальністю польоту до 300 км, ідеться в публікації.

Сполучене Королівство очолює фонд, до нього також входить декілька країн Північної Європи. Він був створений як механізм постачання зброї Україні.

Видання зазначає, посилаючись на британського чиновника, що остаточне рішення про постачання ще не ухвалено. Він також відмовився підтвердити тип, терміни і кількість озброєння. Однак технічні параметри і можливості зброї, про яку йдеться в запиті військового відомства, "повністю відповідають характеристикам британських крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow".

Раніше в одному з секретних документів американської розвідки, що просочилися в мережу, стверджувалося, що Лондон мав намір відправити Києву незазначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом для допомоги в наведенні на ціль.

Газета пише, що ці крилаті ракети можуть бути встановлені на українські літаки радянського виробництва.