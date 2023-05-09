ЗС України знищили 650 окупантів, 4 танки, 13 артсистем і 4 БПЛА за добу

За минулу добу неділі, 8 травня, ЗСУ знищили 650 окупантів, 4 танки, 4 бронемашини, 13 артсистем, 4 БПЛА і 11 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомив Генштаб ЗСУ у вівторок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано, танків - 3734 (+4) од, бойових броньованих машин - 7257 (+4) од, артилерійських систем - 3031 (+13) од, РСЗВ - 554 (+0) од, засобів ППО - 307 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4), крилаті ракети - 955 (+8), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од, спеціальна техніка - 388 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.