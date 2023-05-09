Події

07:01 09.05.2023

У небі над Києвом ППО ліквідувала близько 15 ворожих повітряних цілей

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У небі над Києвом ППО ліквідувала близько 15 ворожих повітряних цілей

Українська протиповітряна оборона ліквідувала близько 15 ворожих повітряних цілей у небі над Києвом, якими чотири російські бомбардувальники Ту-95МС атакували з району Каспійського моря, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей! Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань унаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється та уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що це п'ята повітряна атака по Києву з початку травня.

У відомстві також зазначили, що нічна атака у вівторок вранці була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Випущені крилаті ракети, найімовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

 

 

 

Теги: #київ #ракетная_атака

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