У небі над Києвом ППО ліквідувала близько 15 ворожих повітряних цілей

Українська протиповітряна оборона ліквідувала близько 15 ворожих повітряних цілей у небі над Києвом, якими чотири російські бомбардувальники Ту-95МС атакували з району Каспійського моря, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей! Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань унаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється та уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що це п'ята повітряна атака по Києву з початку травня.

У відомстві також зазначили, що нічна атака у вівторок вранці була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Випущені крилаті ракети, найімовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.