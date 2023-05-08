Польща передала Україні вже 10 винищувачів МіГ-29

Польща вже передала армії України 10 радянських винищувачів МіГ-29, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Як повідомляє польське видання Defence24, у понеділок, 8 травня, Блащак зустрівся в Оттаві (Канада) з міністром оборони Канади Анітою Ананд. Переговори стосувалися подальшої підтримки України, співпраці в НАТО та співпраці у сфері модернізації.

"Під час свого візиту до Канади міністр національної оборони оголосив інформацію про те, скільки літаків МіГ-29 надала Україні Польща. Згідно з наданою інформацією, Польща передала Україні 10 літаків МіГ-29", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 квітня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що вісім МіГ-29 уже поставлено в Україну і ще шість готують до передачі.