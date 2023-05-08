Петиція із закликом перейменувати вулицю в Києві на честь загиблого Героя України Коцюбайла ("Да Вінчі") набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міськради із закликом перейменувати вулицю Німанську в Києві на честь загиблого командира 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, молодшого лейтенанта, Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі") набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю петицію було подано вранці 8 травня, і станом на обід того самого дня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Вважаю, що ім'я Дмитра Коцюбайла має бути відзначено в міському просторі Києва. Пропоную створити вулицю Дмитра Коцюбайла в Печерському районі міста Києва замість вулиці Німанської", - йдеться в тексті петиції, яку зареєструвала народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Петиція має бути розглянута відповідальними особами протягом 10 робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконана.

Як повідомлялося, командир 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") загинув 7 березня в бою біля Бахмута Донецької області.