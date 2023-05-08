Події

13:22 08.05.2023

СБУ повідомила про підозру російському акторові-пропагандисту Машкову, який закликав до знищення України

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Служба безпеки України повідомила про підозру російському акторові-пропагандисту Володимирові Машкову, який закликав до знищення України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Володимира Машкова, який публічно виправдовує збройну агресію РФ. Фігурант входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, від початку повномасштабного вторгнення Машков неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів із президентом РФ.

"Також на власному телеграм-каналі та персональній сторінці в інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів. У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу РФ", - зазначається в повідомленні СБУ.

Крім того, як зазначають у спецслужбі, Машков незаконно приїжджав до тимчасово окупованого Криму та східних районів України для участі в пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави.

"Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь Кремля", - уточнюється в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ч. 1 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників), ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

"Наразі зловмисник перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - зазначається в повідомленні української спецслужби.

Розслідування було проведено спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #машков #підозра

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