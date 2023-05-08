Найближчими днями в південних і східних областях України очікуються короткочасні дощі, в інших - без опадів

У вівторок, 9 травня, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях України очікуються короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура на півдні України 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°.

На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура протягом доби 0-5° тепла.

У Києві у вівторок, 9 травня, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 травня найвища температура вдень була 28,5° у 1985 р., найнижча вночі -1,6° у 1909 р.

У середу, 10 травня, вдень у східній, південній частині та більшості центральних областей України невеликі короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті 15-20°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві в середу, 10 травня, без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 13-15°.