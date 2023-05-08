Події

12:17 08.05.2023

Найближчими днями в південних і східних областях України очікуються короткочасні дощі, в інших - без опадів

2 хв читати
Найближчими днями в південних і східних областях України очікуються короткочасні дощі, в інших - без опадів

У вівторок, 9 травня, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях України очікуються короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура на півдні України 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°.

На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура протягом доби 0-5° тепла.

У Києві у вівторок, 9 травня, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 травня найвища температура вдень була 28,5° у 1985 р., найнижча вночі -1,6° у 1909 р.

У середу, 10 травня, вдень у східній, південній частині та більшості центральних областей України невеликі короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті 15-20°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві в середу, 10 травня, без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 13-15°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 06.05.2023
В Україні в неділю очікується прохолодна погода, у північних областях можливі заморозки в повітрі

В Україні в неділю очікується прохолодна погода, у північних областях можливі заморозки в повітрі

12:38 05.05.2023
У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

10:38 05.05.2023
Прогноз погоди на вихідні 6–7 травня: все ще без тепла, але не варто журитися

Прогноз погоди на вихідні 6–7 травня: все ще без тепла, але не варто журитися

14:37 04.05.2023
В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

12:42 04.05.2023
В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

12:30 01.05.2023
Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

10:49 28.04.2023
Прогноз погоди на вихідні 29–30 квітня: тепла і сонця доведеться ще трохи почекати

Прогноз погоди на вихідні 29–30 квітня: тепла і сонця доведеться ще трохи почекати

14:20 27.04.2023
Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

14:16 27.04.2023
НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

12:53 27.04.2023
Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн 9 травня приїде до Києва

В енергосистемі України не зафіксовано пошкоджень через нічний обстріл - Міненергетики

ДБР знайшло у колишнього нардепа Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів

Безпересадкові вагони з Відня прибувають в Україну із запізненням на шість годин через аварію на Угорській залізниці

Унаслідок ворожих обстрілів за добу загинули троє людей, 28 поранено - Міноборони України

ОСТАННЄ

Окупанти ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

У Києві та області 9-11 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки - Укргідрометцентр

Від отруєння чадним газом на Київщині загинула 7-річна дівчинка - поліція

На тижні в низці областей України очікуються нічні заморозки

На Харківщині затримано одного з керівників ГУ Держпродспоживслужби, який обклав "даниною" експортерів зерна, - СБУ

Окупанти вивозять із Запорізької області колаборантів і мирних жителів, декого - примусово

Росіяни обстріляли с.Станіслав на Херсонщині, поранені шестеро осіб, серед них 9-річна дитина

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн 9 травня приїде до Києва

Через нічні обстріли в Одесі згоріли склади з гумдопомогою українського Червоного Хреста, у Миколаєві пошкоджено мобільний шпиталь

Петиція із закликом перейменувати вулицю в Києві на честь загиблого Героя України Коцюбайла ("Да Вінчі") набрала потрібну кількість голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА