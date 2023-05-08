Чотири людини постраждали в результаті атаки БПЛА в Києві

Чотири людини постраждали і отримують медичну допомогу внаслідок нічної атаки ворожих БПЛА в Києві, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Троє постраждалих на місці вибуху в Солом'янському районі та один у Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці", - написав він у телеграм-каналі.

Пізніше Кличко уточнив, що двох постраждалих у Святошинському районі госпіталізували медики.

Зі свого боку начальник КМВА Сергій Попко додав, що за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль у дворі житлового будинку сталося загоряння авто.

"Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок і проїжджу частину. Попередньо відомо про одного травмованого. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - написав він.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/1932

https://t.me/vitaliy_klitschko/1933

https://t.me/VA_Kyiv/1638