Події

20:36 07.05.2023

Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

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Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчий час має стати плідним "як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами".

"Днями ми будемо активно готуватися до нових заходів у травні та червні", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За словами президента, "дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя".

"Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари й обстріли, про жорстокість окупантів, яка не зупиняється ні на день!", - сказав він.

"Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову та області, терор проти сіл у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, пекло на Донеччині... Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули дев'ять українців - вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей", - сказав також президент.

 

 

Теги: #війна #допомога #зброя

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