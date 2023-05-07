Із російського полону звільнено вже 2 тис. 324 українця - Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє про звільнення вже 2 тис 324 українця із російського полону за час своєї роботи.

"З російського полону звільнено вже 2324 українця. Працюємо далі", - йдеться в повідомленні штабу на фейсбук-сторінці в неділю.

Як повідомлялося, Україна повернула із полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі", повідомив у суботу очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Рішення про створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ухвалив Кабінет міністрів України, затвердивши його постановою № 257 від 11 березня 2022 року, тобто через 19 днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.