Події

16:43 07.05.2023

Окупанти зранку вже 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, включно з м.Середина-Буда - ОК "Північ"

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Окупанти зранку вже 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, включно з м.Середина-Буда - ОК "Північ"

Російські війська шість разів обстріляли прикордонні населені пункти на півночі Чернігівської та Сумської областей із 10:00 до 15:00 7 травня, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у Facebook у неділю.

Як наголошується в повідомленні, під перший обстріл потрапили сусідні села Костобобрів і Леонівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, які безпосередньо межують із РФ. Близько 10:20 окупанти запустили по цих селах із гелікоптерів 5 і 4 некеровані авіаційні ракети відповідно.

Приблизно в цей самий час, близько 10:16 було зафіксовано один прихід, імовірно, кореговану авіаційну бомбу, запущену з російського літака Су-35 по селу Заріччя, розташованому приблизно за 2 км від державного кордону з РФ.

Після цього окупанти активно обстрілювали с. Блешня Новгород-Сіверського району, м. Середина-Буда, смт Зноб-Новгородське та с. Бачівськ Шосткинського району Сумської області.

"З 10:40 до 11:10 зафіксовано 10 приходів, імовірно з міномета 82 мм, у районі н.п. Блешня. З 11:25 до 11:45 зафіксовано 15 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Середина Буда. З 13:45 до 14:16 зафіксовано 8 приходів, імовірно САУ, у районі н.п. Бачівськ. З 14:49 до 15:30 зафіксовано 17 приходів, імовірно, ствольна артилерія, в районі н.п. Зноб-Новгородське", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Теги: #війна #ок_північ

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