Події

15:01 07.05.2023

РФ може готувати провокації на 9 травня - ГУР Міноборони України

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РФ може готувати провокації на 9 травня - ГУР Міноборони України

Росія може готувати чергові провокації проти цивільного населення, а також проти Білорусі до 9 травня, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - зазначив Юсов, повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

Водночас він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти білорусів: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - наголосив Юсов.

 

Теги: #провокації #гур_міноборони

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