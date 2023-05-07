Окупанти випустили 237 снарядів по Херсонській області, загинуло шестеро людей, поранено чотирьох
Російські окупанти випустили 237 снарядів по Херсонській області, загинуло шестеро осіб, поранено четверо, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 51 обстріл, випустивши 237 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Через російську агресію шестеро людей загинули, четверо - отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області.
За його словами, з деокупованої території області евакуйовано 27 осіб.