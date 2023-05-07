Події

07:22 07.05.2023

У неділю на вул. Сирецькій у Києві перекриють рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги

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У неділю на вул. Сирецькій у Києві перекриють рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги

У неділю на вул. Сирецькій у Києві перекриють рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"З 08:00 до 23:50 7 травня на вулиці Сирецькій перекриють рух транспорту. Про це попереджає КК "Київавтодор", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на цій вулиці завершується поточний ремонт. Зокрема, 7 травня на ділянці від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка влаштовуватимуть нове асфальтове покриття.

Об'їхати ділянку можна за маршрутом: вул. С. Скляренка - вул. Куренівська - вул. Кирилівська (і у зворотному напрямку), пояснили в КМДА.

"КК "Київавтодор" перепрошує за незручності", - додали у відомстві.

 

 

 

Теги: #дороги #ремонт #київ

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