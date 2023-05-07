Вночі над Києвом ліквідували ворожий БПЛА, уточнюються наслідки
Уночі над Києвом ліквідували ворожий безпілотний літальний апарат, уточнюють інформацію щодо можливих постраждалих або руйнувань, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва було виявлено розвідувальний БПЛА ворога. Силами та засобами протиповітряної оборони дрон було знищено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попередньо інформація про постраждалих або руйнування відсутня. Дані уточнюються.
"Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе та близьких!", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.