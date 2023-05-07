Події

07:09 07.05.2023

Вночі над Києвом ліквідували ворожий БПЛА, уточнюються наслідки

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Уночі над Києвом ліквідували ворожий безпілотний літальний апарат, уточнюють інформацію щодо можливих постраждалих або руйнувань, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва було виявлено розвідувальний БПЛА ворога. Силами та засобами протиповітряної оборони дрон було знищено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо інформація про постраждалих або руйнування відсутня. Дані уточнюються.

"Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе та близьких!", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

 

 

 

Теги: #київ #ліквідація #бпла

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